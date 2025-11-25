Va in scena ad Ancona lo spettacolo Il condominio sogno promosso dalla Lega del Filo d' Oro
OSIMO – Domenica 7 dicembre, alle ore 17:00, presso il Teatro Sperimentale di Ancona (Via Redipuglia, 59), va in scena lo spettacolo "Il Condominio Sogni”, una produzione della compagnia "Il Cantiere dei Sogni”, per la regia di Gianni Giorgetti e Marinella Sbiroli e con l'adattamento testi di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ancona, per Tout Le Cirque va in scena "Incomica - Il nonsense della vita" marchenews24.it/ancona-tout-le… Vai su X
Nel week-end del 22-23 novembre, 4 nostre commedie saranno di scena in italia. 1. TRENTO (Mattarello) con DOC-Comicamente Disturbati 2. ANCONA con TUTTA COLPA DI UNO SCOGLIONE 3. VARESE (Cairate) con POMPIERI IN TACCHI A SPILLO 4. A - facebook.com Vai su Facebook
Va in scena ’Condominions’ - Gli allievi veterani della masterclass di Proscenio portano in scena un testo originale frizzante e contemporaneo, che ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Ultimo in concerto ad Ancona, la possibile scaletta - Dopo lo spettacolo in scena ad Ancona, il cantautore approderà a Milano per un doppio appuntamento allo stadio San Siro il 5 e il 7 luglio. Come scrive tg24.sky.it