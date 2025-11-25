Usa | non fissato incontro Trump-Zelensky

23.00 "E' falsa" l'idea che Trump favorirebbe la Russia nei negoziati per la pace in Ucraina. A dirlo è la portavoce della Casa Bianca, Leavitt. Al momento, ha aggiunto, non è previsto alcun incontro fra il presidente Usa e il presidente ucraino Zelensky. Tuttavia, il leader di Kiev ribadisce: "C'è ancora molto lavoro da fare per finalizzare il documento. Discuterò le questioni delicate con il presidente Trump. L'Ucraina non sarà mai un ostacolo alla pace", assicura Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

