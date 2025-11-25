Usa-Russia-Ucraina si tratta a oltranza Trump manda Witkoff da Putin e rimbalza Zelensky | Li vedrò solo quando c’è l’accordo

Il pendolo dei negoziati sulla fine della guerra tra Russia e Ucraina continua ad oscillare ed ora, dopo aver temuto di dover ingoiare un accordo di «capitolazione», è Kiev a credere nel nuovo piano che starebbe prendendo forma nei conciliaboli con gli americani. Mentre i russi masticano amaro. Dopo i colloqui svolti a Ginevra nella giornata di domenica, anche grazie alla mobilitazione degli europei, gli americani hanno rimesso mano al piano, che secondo indiscrezioni si è ora ridotto a “soli” 19 punti rispetto ai 28 di partenza. Non si conoscono ufficialmente i dettagli, ma sembra che molte delle condizioni più punitive per l’Ucraina siano state corrette o rimosse dalla bozza di accordo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Secondo la Casa Bianca restano «dettagli delicati ma non insormontabili» da risolvere tra Russia e Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Ucraina, incontri segreti #Usa- #Russia. #Kiev apre al piano di pace #25novembre #TV2000 #Zelensky #Trump #Putin #Abudhabi Vai su X

Il prezzo della pace tra Ucraina e Russia: ecco cosa prevedono il piano Trump e la controproposta europea per porre fine alla guerra - Concessioni territoriali, garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e il futuro della Nato e del diritto internazionale. tpi.it scrive

Ucraina, svolta nei negoziati di pace: «Kiev ha accettato la bozza in 19 punti». Gelo da Mosca: «Devono essere mantenute le intese raggiunte tra Putin e Trump» - Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Secondo corriere.it

Piano di pace Russia-Ucraina, Usa: "Kiev ha accettato un accordo" - Lo riferiscono alcuni funzionari americani, che informano anche di incontri in corso ad Abu Dhabi con alcuni delegati russi ... today.it scrive