Usa il tacchino graziato da Trump per il Ringraziamento irrompe in sala stampa | le immagini

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei due tacchini che il presidente Donald Trump grazierà è apparso nella sala briefing prima della cerimonia al Rose Garden. L’uccello da 50 libbre di nome Waddle dondolava vicino al podio dove l’addetta stampa Karoline Leavitt di solito si rivolge ai giornalisti. Trump prevede di concedere la grazia cerimoniale a due tacchini, e di volare martedì nel suo resort privato in Florida per celebrare il Ringraziamento. Waddle e Gobble, i due uccelli che verranno risparmiati dalla tavola, hanno goduto di una sistemazione in hotel di lusso prima della loro visita alla Casa Bianca. La grazia per il tacchino è una tradizione presidenziale che risale a molti anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

