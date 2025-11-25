Usa addetta alle pulizie sbaglia casa | il proprietario spara e la uccide

Uccisa da un colpo d’arma da fuoco nel portico di una casa che pensava di dover pulire. Un’addetta alle pulizie di 32 anni, originaria del Guatemala, è morta così, il 5 novembre scorso, a Whitestown, nei pressi di Indianapolis, in Usa. Maria Florinda Rios Perez, madre di quattro figli, è stata uccisa da un colpo sparato dal proprietario dell’abitazione, Curt Andersen, che ora è accusato di omicidio volontario. L’unica colpa della donna, quella di aver sbagliato indirizzo. Curt Andersen, accusato di omicidio volontario (foto da Boone County, Ind., Sheriff’s Office via AP) La dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

