Uomo accoltellato alla schiena in piazza Danti a Perugia indagini lampo | arrestato l' aggressore
Un 32enne marocchino è stato arrestato a Perugia per spaccio e fermato per accoltellamento, individuato grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un uomo di 30 anni è stato accoltellato a Trani e soccorso a Corato, mentre la Polizia sta indagando sull'accaduto, escludendo al momento legami con lo spaccio di droga - facebook.com Vai su Facebook
Trovato e arrestato l'uomo che ha accoltellato la ex compagna a Montoggio, nell'entroterra di Genova. È accusato di tentato omicidio #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X
Uomo accoltellato alla schiena in piazza Danti a Perugia, indagini lampo: arrestato l'aggressore - Un 32enne marocchino è stato arrestato a Perugia per spaccio e fermato per accoltellamento, individuato grazie alle telecamere. Secondo virgilio.it
Accoltellamento all'alba, arrestato un 32enne - E' stato fermato nel primo pomeriggio il 32enne marocchino accusato di aver accoltellato alla schiena un tunisino di 33 anni in Piazza Danti, nel centro storico di Perugia. Riporta rainews.it
Lite degenera in piazza Danti a Perugia, 32enne accoltellato alla schiena in piena notte - Un tunisino di 32 anni è stato accoltellato alla schiena durante una lite in Piazza Danti a Perugia. Si legge su virgilio.it