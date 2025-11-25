Uomo accoltellato alla schiena in piazza Danti a Perugia indagini lampo | arrestato l' aggressore

Un 32enne marocchino è stato arrestato a Perugia per spaccio e fermato per accoltellamento, individuato grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

