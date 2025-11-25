Uomini E Donne Renata Presti | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri chi è davvero Renata Presti, ex dama del Trono Over: imprenditrice di successo, mamma e donna che ha trasformato la sua vita in un esempio di forza e rinascita. Renata Presti è stata una delle protagoniste più discusse e apprezzate della stagione 2023-2024 di Uomini e Donne, soprattutto all’interno del parterre over. Con il suo carattere deciso, la sua sicurezza e un’eleganza che non passa inosservata, ha attirato l’attenzione di molti cavalieri, pur non riuscendo a trovare una relazione stabile all’interno del programma. Ma oltre alle dinamiche sentimentali, ciò che più incuriosisce il pubblico è il suo lavoro: cosa fa realmente Renata nella vita di tutti i giorni? La dama ha 63 anni, vive a Vidor e ha alle spalle una vita intensa, segnata dalla perdita del marito e dalla scelta di reinventarsi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Renata Presti: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

