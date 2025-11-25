Uomini e Donne l' opinione della puntata | volano stracci tra Sara e Cristina Pagliaccia

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 25 novembre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania ci vanno giù pesante. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: volano stracci tra Sara e Cristina, "Pagliaccia"

