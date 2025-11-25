Uomini e Donne l' opinione della puntata | volano stracci tra Sara e Cristina Pagliaccia

Comingsoon.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 25 novembre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania ci vanno giù pesante. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne l opinione della puntata volano stracci tra sara e cristina pagliaccia

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: volano stracci tra Sara e Cristina, "Pagliaccia"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

uomini donne opinione puntataUomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 24/11/25 - Guardando la puntata di Uomini e Donne di oggi ho realizzato di avere un sog ... Scrive isaechia.it

uomini donne opinione puntataUomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 20/11/25 - La particolarità della puntata odierna di Uomini e Donne è che non si salva ASSOLUTAMENTE nessuno. Riporta isaechia.it

uomini donne opinione puntataUomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma maleducata con Luigi, Roberto è il nuovo amore all'orizzonte? - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025 su Canale 5, Gemma cotta di Roberto che sembra ricambiarla. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Opinione Puntata