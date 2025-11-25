Momento di paura per Gianmarco Meo. L’ex volto di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente stradale, condividendo nelle Instagram Stories la foto della sua Smart completamente distrutta. È stato lui stesso a confermare l’accaduto, chiedendo serenità ai fan e ringraziando per i tanti messaggi ricevuti. Le prime risposte arrivano dai suoi canali social: scopriamo il corteggiatore cosa ha scritto e come sta davvero. Chi è la nuova dama del trono over Giusy Chi è Gianmarco Meo, ex volto di Uomini e Donne. Gianmarco Meo è noto al pubblico per il percorso da corteggiatore a Uomini e Donne nel 2024, quando scese per Francesca Sorrentino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo: le sue prime parole