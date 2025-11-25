Uomini e Donne Cristina contro Sara | nuova lite tra troniste dopo il bacio con Ernesto

Doppie uscite, accuse di falsità, baci che scuotono il trono e discussioni senza freni: la puntata del 25 novembre 2025 regala momenti intensi e una nuova discussione tra le due troniste. La puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2025 è stata ricca di colpi di scena, tra nuove conoscenze, baci inattesi e discussioni infuocate. Alessio divide la serata tra Jessica e Jone, mentre Giusy chiude con Arcangelo scatenando accuse e polemiche in studio. Sul trono classico emergono gelosie, rivalità e momenti romantici, con baci che cambiano gli equilibri e tensioni che infiammano l'atmosfera. Trono Classico: doppi appuntamenti per un cavaliere e una dama Il pomeriggio si apre con un clima già movimentato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Cristina contro Sara: nuova lite tra troniste dopo il bacio con Ernesto

