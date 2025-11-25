Uomini e Donne chi è Giusy | età lavoro residenza e famiglia

Uomini e Donne introduce nel parterre over una nuova protagonista: Giusy. Chi è? È una donna che è entrata in studio con un obiettivo preciso: conoscere Mario Lenti e capire se ci fossero le basi per una frequentazione. Da subito ha mostrato tono fermo, idee chiare e un modo di comunicare diretto. La sua carta d’identità televisiva è questa: concretezza, autonomia, zero giri di parole. Scopriamo alcune importanti informazioni sulla sua vita privata. Il vero lavoro di Agnese De Pasquale Uomini e Donne, chi è Giusy del trono over: età, residenza e famiglia. Nel format di Canale 5 la dama si presenta con pochi, essenziali dettagli: 51 anni, una vita a Bologna, un matrimonio alle spalle e un figlio adolescente di 15 anni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

