Uomini e Donne chi è Giusy | età lavoro residenza e famiglia

Anticipazionitv.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne introduce nel parterre over una nuova protagonista: Giusy. Chi è? È una donna che è entrata in studio con un obiettivo preciso: conoscere Mario Lenti e capire se ci fossero le basi per una frequentazione. Da subito ha mostrato tono fermo, idee chiare e un modo di comunicare diretto. La sua carta d’identità televisiva è questa: concretezza, autonomia, zero giri di parole. Scopriamo alcune importanti informazioni sulla sua vita privata. Il vero lavoro di Agnese De Pasquale Uomini e Donne, chi è Giusy del trono over: età, residenza e famiglia. Nel format di Canale 5 la dama si presenta con pochi, essenziali dettagli: 51 anni, una vita a Bologna, un matrimonio alle spalle e un figlio adolescente di 15 anni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne chi 232 giusy et224 lavoro residenza e famiglia

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Giusy: età, lavoro, residenza e famiglia

Approfondisci con queste news

Chi &#232; Giusy, dama di Uomini e Donne/ Arriva nel parterre del trono over ma poi chiude - Tutto su Giusy, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che arriva nel parterre per conoscere Mario Lenti. Lo riporta ilsussidiario.net

uomini donne 232 giusyAnticipazioni Uomini e Donne 24 novembre: nuovo corteggiatore per Gemma, &#232; più giovane di oltre 10 anni - In studio un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, più giovane di 10 anni, mentre Ciro ... fanpage.it scrive

uomini donne 232 giusyMario Lenti, chi &#232; il cavaliere di Uomini e Donne/ Balla con Cinzia Paolini, poi arriva Giusy - Tutto su Mario Lenti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che conosce Giusy che arriva in studio solo per lui. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne 232 Giusy