Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 25 Novembre 2025

Anticipazionitv.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche  martedì 25 novembre 2025 è stata registrata una puntata di Uomini e Donne ricca di scosse tra parterre over e trono classico. Le “danze” vengono aperte da  Gemma Galgani, protagonista di un bacio sorprendente.  Marina Brochetta esce in lacrime dallo studio mentre  Sara Gaudenzi alterna riappacificazioni e nuove uscite. Bacio deciso per  Cristiana Anania e scelta in arrivo?! Grave segnalaizone su un corteggiatore di Cristiana Anania Uomini e Donne, anticipazioni 25 Novembre 2025: Gemma Galgani apre la puntata. Capitolo over.  Gemma Galgani si è scambiata in studio un bacio a stampo con Antonio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne anticipazioni registrazione 25 novembre 2025

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione 25 Novembre 2025

Approfondisci con queste news

uomini donne anticipazioni registrazioneAnticipazioni Uomini e Donne 25 novembre, in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto - it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 25 novembre: Cristiana ed Ernesto si scambiano un bacio ... Riporta fanpage.it

uomini donne anticipazioni registrazioneAnticipazioni Uomini e Donne, scatta un altro bacio per una Tronista - Scopri gli eventi del Trono Over e le evoluzioni della registrazione di oggi. Scrive mondotv24.it

uomini donne anticipazioni registrazioneUomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia Antonio, Sara e Marco decorano l'Albero di Natale - Dopo i timori di un possibile interesse verso Roberto, Antonio ritrova serenità con Gemma e i due si scambiano un bacio e un ballo, mentre Sara è andata in esterna con Raien e decorato l'albero di Nat ... Secondo movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Anticipazioni Registrazione