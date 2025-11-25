Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 25 Novembre 2025

Anche martedì 25 novembre 2025 è stata registrata una puntata di Uomini e Donne ricca di scosse tra parterre over e trono classico. Le “danze” vengono aperte da Gemma Galgani, protagonista di un bacio sorprendente. Marina Brochetta esce in lacrime dallo studio mentre Sara Gaudenzi alterna riappacificazioni e nuove uscite. Bacio deciso per Cristiana Anania e scelta in arrivo?! Grave segnalaizone su un corteggiatore di Cristiana Anania Uomini e Donne, anticipazioni 25 Novembre 2025: Gemma Galgani apre la puntata. Capitolo over. Gemma Galgani si è scambiata in studio un bacio a stampo con Antonio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione 25 Novembre 2025

