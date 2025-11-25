Dopo i timori di un possibile interesse verso Roberto, Antonio ritrova serenità con Gemma e i due si scambiano un bacio e un ballo, mentre Sara è andata in esterna con Raien e decorato l'albero di Natale con Marco. Oggi, martedì 25 novembre, la registrazione di Uomini e Donne ha regalato emozioni e tensioni sia sul trono over sia sul trono classico. Tra uscite, baci appassionati e confronti accesi, Marcello e Marina hanno suscitato reazioni contrastanti, mentre Antonio e Gemma hanno ritrovato un momento di complicità. Sul trono classico, Cristiana è stata al centro di baci, discussioni e balli, e Sara ha affrontato dubbi e nuovi corteggiatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia Antonio, Sara e Marco decorano l'Albero di Natale