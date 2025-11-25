Uno Stato dell’Ue non può rifiutare la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso la sentenza della Corte di Giustizia

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spagna, quest’anno, ha festeggiato i primi 20 anni della legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma in Europa ci sono ancora paesi che non riconoscono questo diritto. Da oggi però c’è una sentenza che stabilisce che i paesi devono riconoscere le nozze celebrate in un altro stato. Una rivoluzione che potrebbe abbattere alcuni muri e facilitare il percorso di approvazione in altri. La Corte di giustizia Ue. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere il matrimonio tra due cittadini Ue dello stesso sesso se quell’unione è stata legalmente celebrata in un altro Paese dell’Unione, nell’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

uno stato dell8217ue non pu242 rifiutare la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso la sentenza della corte di giustizia

© Ilfattoquotidiano.it - “Uno Stato dell’Ue non può rifiutare la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso”, la sentenza della Corte di Giustizia

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Stato Dell8217ue Pu242 Rifiutare