La Spagna, quest’anno, ha festeggiato i primi 20 anni della legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma in Europa ci sono ancora paesi che non riconoscono questo diritto. Da oggi però c’è una sentenza che stabilisce che i paesi devono riconoscere le nozze celebrate in un altro stato. Una rivoluzione che potrebbe abbattere alcuni muri e facilitare il percorso di approvazione in altri. La Corte di giustizia Ue. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere il matrimonio tra due cittadini Ue dello stesso sesso se quell’unione è stata legalmente celebrata in un altro Paese dell’Unione, nell’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Uno Stato dell’Ue non può rifiutare la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso”, la sentenza della Corte di Giustizia