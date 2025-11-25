L’intervista di Belen Rodriguez durante Vanity Fair Stories ha provocato molta preoccupazione tra il pubblico, perché la showgirl è apparsa confusa e visibilmente provata. Tra «tante parole, tanti rumors e molta cattiveria», come è stato detto, si sono moltiplicate le speculazioni sul suo stato di salute. Proprio per questo Belen ha scelto di mostrarsi in modo autentico, senza filtri, e di raccontare ciò che le è realmente accaduto, ricordando che non ha mai nascosto il periodo segnato da una forte depressione e da continui attacchi di panico, una condizione che affronta «giorno dopo giorno» e che continua a condizionare la sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Uno dietro l’altro, ecco cosa ho avuto”. Belen, la notizia che fa preoccupare tutti