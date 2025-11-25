Uno dietro l’altro ecco cosa ho avuto Belen la notizia che fa preoccupare tutti
L’intervista di Belen Rodriguez durante Vanity Fair Stories ha provocato molta preoccupazione tra il pubblico, perché la showgirl è apparsa confusa e visibilmente provata. Tra «tante parole, tanti rumors e molta cattiveria», come è stato detto, si sono moltiplicate le speculazioni sul suo stato di salute. Proprio per questo Belen ha scelto di mostrarsi in modo autentico, senza filtri, e di raccontare ciò che le è realmente accaduto, ricordando che non ha mai nascosto il periodo segnato da una forte depressione e da continui attacchi di panico, una condizione che affronta «giorno dopo giorno» e che continua a condizionare la sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
