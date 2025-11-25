La didattica entra in una fase di svolta con l'arrivo dell'intelligenza artificiale: chatbot, piattaforme personalizzate e laboratori virtuali stanno cambiando il modo di insegnare e imparare. Esperienze già avviate in diversi atenei, tra cui Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Università 5.0: l’Ai generativa diventa un alleato