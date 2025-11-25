Università 5.0 | l’Ai generativa diventa un alleato
La didattica entra in una fase di svolta con l'arrivo dell'intelligenza artificiale: chatbot, piattaforme personalizzate e laboratori virtuali stanno cambiando il modo di insegnare e imparare. Esperienze già avviate in diversi atenei, tra cui Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. 🔗 Leggi su Repubblica.it
CAMBIAMENTO Un professore torna nella sua Università per parlare del futuro dell’accademia. Il 28 novembre arriva “Università Generativa” di Andrea Prencipe. L’Università italiana sta evolvendo abbastanza? ladolcevita.tv/universita-gen… @ladolcevit Vai su X
Come utilizzare l'AI in azienda? Francesco Guerra, professore del dipartimento d'ingegneria Enzo Ferrari di Unimore - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, spiega quali sono gli aspetti teorici e pratici nell'utilizzo dell'AI Generativa. L'obiettivo de - facebook.com Vai su Facebook
Più del 50% degli sviluppatori giapponesi utilizzano l’intelligenza artificiale generativa per i giochi - Un report dell'associazione di categoria dell'industria videoludica giapponese, ha svelato che l'intelligenza artificiale generativa è usatissima dagli sviluppatori locali. Si legge su multiplayer.it
Oltre il 50% degli sviluppatori giapponesi usa l'IA generativa, lo rivela un sondaggio - L'impiego dell'Intelligenza Artificiale generativa ha coinvolto, come da facile previsione, anche lo sviluppo dei videogiochi. Lo riporta msn.com