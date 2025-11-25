Un’iniziativa che attraversa il cuore della capitale con 5 km di solidarietà

I n occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è andata in scena l’iniziativa Corri Libera, la 5 chilometri che attraversa il centro storico della capitale, per ricordare l’importanza e l’urgenza di lottare contro la violenza sulle donne. Un messaggio forte, per cercare di sensibilizzare e agire verso il cambiamento. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta. guarda le foto Leggi anche › Diventare operatrici dei Centri antiviolenza: c’è una scuola dedicata «Quella contro la violenza sulle donne è una battaglia di tutti, perché è una battaglia di libertà. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un’iniziativa che attraversa il cuore della capitale con 5 km di solidarietà

Scopri altri approfondimenti

EMERGENZA Sai cosa significa vedere una città intera unirsi per proteggere le donne? A Pescara parte la Settimana “365 giorni NO alla violenza sulle donne”: laboratori, teatro, scuole, musica, sport… una scossa che attraversa tutti. Quale iniziativa ti col - facebook.com Vai su Facebook

Il #23novembre anche la #Difesa scende in campo per sostenere l'iniziativa “Corri Libera”: una corsa di 5 km che attraversa il cuore di #Roma, dal Colosseo ai Fori Imperiali. Un evento organizzato in occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione Vai su X

Paolo Mieli, 'Gorizia è per me la capitale del cuore' - "Se dovessi scegliere una città in cui trascorrere i prossimi anni non avrei dubbi: sicuramente sarebbe Gorizia, per me la capitale del cuore": lo ha detto Paolo Mieli al Festival del dialogo ... Lo riporta ansa.it