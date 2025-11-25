Un’evoluzione nella mobilità urbana
La nuova Kia Stonic si presenta con un aggiornamento significativo che porta maggiore modernità e personalità nel segmento delle compatte. Il design rivisto offre linee più pulite e dettagli luminosi che ricalcano il family feeling Kia, rendendo il modello immediatamente riconoscibile e in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Audi Q4 Sportback 45 e-tron Business – L’evoluzione della guida sostenibile Non serve scegliere tra potenza e rispetto per l’ambiente. Con la Audi Q4 Sportback e-tron vivi l’esperienza della mobilità elettrica firmata Audi: 286CV di energia 100% elettri - facebook.com Vai su Facebook