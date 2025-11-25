Una zampa sul cuore di Elisabetta Canalis e gli altri libri su cani e gatti | storie manuali albi

D a leggere con un peloso sulle ginocchia o mentre si fantastica di adottarne uno. Per immergersi in una storia d’amore incondizionato o per approfondire la conoscenza delle caratteristiche etologiche dei nostri quattrozampe. Una selezione di libri su cani e gatti, romanzi che li vedono protagonisti, racconti per ragazzi, albi illustrati ma anche manuali utili a interpretarne il comportamento. Sono perfetti come regali di Natale per chi ama gli animali, ma anche soltanto le belle storie e le grandi avventure. Ce n’è per tutti i gusti, da Una zampa sul cuore della showgirl Elisabetta Canalis, dedicata ai suoi tanti incontri in canile – i proventi dandranno all’associazione “Save the dogs” e al rifugio “I fratelli minori” di Olbia – a Palla. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Una zampa sul cuore” di Elisabetta Canalis e gli altri libri su cani e gatti: storie, manuali, albi

