Una targa ricorda Maria Grazia Salvatore a dieci anni dalla sua scomparsa

Romatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul viale principale del parco Volusia arriva una targa in memoria di Maria Grazia Salvatore, la vicepresidente del comitato cittadino nato e attivo sin da quando l’oggi XV municipio era il Ventesimo. Un’iniziativa, a dieci anni dalla scomparsa della donna, “per riconoscere il suo instancabile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

