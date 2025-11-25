Una targa ricorda Maria Grazia Salvatore a dieci anni dalla sua scomparsa
Sul viale principale del parco Volusia arriva una targa in memoria di Maria Grazia Salvatore, la vicepresidente del comitato cittadino nato e attivo sin da quando l'oggi XV municipio era il Ventesimo. Un'iniziativa, a dieci anni dalla scomparsa della donna, "per riconoscere il suo instancabile.
Nel Parco Volusia una targa in memoria di Grazia Salvatore - Come non ricordarla animare la battaglia per la riapertura della Cassia Antica al doppio senso di marcia manifestando in strada con grandi striscioni?
MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: "PARCO VOLUSIA, IL 26 CERIMONIA E SVELAMENTO TARGA "VIALE MARIA GRAZIA SALVATORE" PER SUO IMPEGNO CIVICO" - IL presidente del XV Municipio, Torquati, comunica che il 26 novembre a parco Volusia sarà scoperta una targa in viale Maria Grazia Salvatore