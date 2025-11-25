Una stanza che accoglie e protegge Il Cuore Foggia rinnova il ' Percorso Rosa' del Policlinico
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione ‘Il Cuore Foggia’ ha presentato il nuovo volto della stanza dedicata al ‘Percorso Rosa’ del Policlinico, uno spazio pensato per l’accoglienza protetta delle vittime di violenza. Un luogo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
PERCORSO Foggia: al Policlinico presentato il nuovo volto della stanza dedicata al ‘Percorso Rosa’ - La presidente, Jole Figurella: “Un luogo che consegna a ogni donna un messaggio chiaro e necessario, ‘non sei sola’” ... Secondo statoquotidiano.it
Stanza speciale nel cuore della caserma - La violenza sulle donne è un fenomeno che non risparmio purtroppo neanche il nostro territorio: quest’anno ad oggi sono stati 78 di cui 67 di donne nuove vittime nei 10 comuni della Valdichiana. Lo riporta lanazione.it