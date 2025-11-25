Una squadra in salute Sansovini | Contro il K Sport la mia migliore Sangiustese
"È stata la nostra migliore prestazione e sono soddisfatto sia dalla fase di non possesso sia di quella di possesso". Marco Sansovini (foto), allenatore della Sangiustese, commenta la vittoria sul quotato K Sport. "Sono molto contento – dice il tecnico della formazione rossoblù – considerando di avere affrontato una delle squadre più forti e che eravamo reduci dalla battuta d’arresto a Osimo che aveva lasciato l’amaro in bocca". I rossoblù hanno quindi fatto un passo avanti rispetto a sette giorni fa. "Siamo migliorati – osserva il tecnico – in ciò che ci era mancato a Osimo: abbiamo messo una maggiore reattività sulla conquista delle seconde palle e messo più energia sul piatto della bilancia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
