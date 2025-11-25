Una piazza un racconto 2025 Corrado Oddi dà voce ai finalisti

Il 26 novembre a Napoli la Chiesa Luterana ospita la premiazione del concorso letterario “Una piazza, un racconto”. NAPOLI – Mercoledì 26 novembre, alle ore 20.30, la Chiesa Luterana di via Carlo Poerio,a Napoli, ospiterà la cerimonia di premiazione di “Una piazza, un racconto”, concorso letterario giunto alla sua ventisettesima edizione e ormai punto di riferimento nazionale. Nato da un’idea della storica coordinatrice culturale Luciana Renzetti, scomparsa nel 2020, il premio è oggi curato con passione dal presidente della Comunità Luterana di Napoli, Riccardo Bachrach, che ha guidato la giuria nella scelta dei tre racconti vincitori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

