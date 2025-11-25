Altri 200mila euro saranno devoluti ai centri antiviolenza, raccolti durante il concerto Una Nessuna Centomila, in arrivo su Canale5. Grazie all’evento Una Nessuna Centomila, tenutosi il 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, vengono devoluti ulteriori 200.000 euro ai centri antiviolenza, che vanno ad aggiungersi ai 500.000 euro già raccolti e donati a settembre. Grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico accorso nella storica piazza partenopea e al sostegno dei partner, vengono ora destinati altri 50.000 euro a 4 nuovi centri raggiungendo così un importo ad ora di 700.000 euro raccolti e distribuiti tra 14 centri antiviolenza in tutta Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Una Nessuna Centomila, altri 200mila euro devoluti, il concerto in onda in TV