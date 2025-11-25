Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk non solo opera | c’è anche un film tratto dalla novella
La stagione 20252026 del Teatro alla Scala di Milano si aprirà, domenica 7 dicembre, con un’opera lirica russa del XX secolo. Si tratta di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, composta da Dmitrij Šostakovi? e tratta dall’omonima novella dell’Ottocento di Nikolaj Leskov. Fortemente criticata dopo l’uscita negli Anni 30 dall’allora leader di Mosca Stalin, che costrinse il suo autore a realizzarne una versione più edulcorata, nel 2016 è sbarcata anche al cinema. Al racconto originale è ispirato infatti Lady Macbeth di William Oldroyd ( Eileen ), con protagonisti Florence Pugh e Cosmo Jarvis, candidato a due Bafta e premiato al Torino Film Festival. 🔗 Leggi su Lettera43.it
