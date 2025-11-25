Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk non solo opera | c’è anche un film tratto dalla novella

Lettera43.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 20252026 del Teatro alla Scala di Milano si aprirà, domenica 7 dicembre, con un’opera lirica russa del XX secolo. Si tratta di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, composta da Dmitrij Šostakovi? e tratta dall’omonima novella dell’Ottocento di Nikolaj Leskov. Fortemente criticata dopo l’uscita negli Anni 30 dall’allora leader di Mosca Stalin, che costrinse il suo autore a realizzarne una versione più edulcorata, nel 2016 è sbarcata anche al cinema. Al racconto originale è ispirato infatti Lady Macbeth di William Oldroyd ( Eileen ), con protagonisti Florence Pugh e Cosmo Jarvis, candidato a due Bafta e premiato al Torino Film Festival. 🔗 Leggi su Lettera43.it

una lady macbeth del distretto di mcensk non solo opera c8217232 anche un film tratto dalla novella

© Lettera43.it - Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, non solo opera: c’è anche un film tratto dalla novella

Scopri altri approfondimenti

lady macbeth distretto mcenskVasily Barkhatov: “Alla Scala la storia di una donna assassina, vittima della viltà degli uomini” - Il regista russo firma “Una Lady Macbeth del distrettao di Mcensk” che il 7 dicembre inaugura la stagione del Piermarini. Secondo repubblica.it

lady macbeth distretto mcenskPrima della Scala 2025, quale opera va in scena: trama e compositore - Il 7 dicembre è in programma la Prima della Scala che inaugura la stagione 2025 del teatro milanese. Si legge su msn.com

lady macbeth distretto mcenskPrima della Scala 2025, ultimi biglietti: quanto costano e dove acquistarli - Il 7 dicembre si aprirà la nuova stagione teatrale della Scala: in programma Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lady Macbeth Distretto Mcensk