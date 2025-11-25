Una delle peggiori epidemie L’allarme shock di Bassetti | Nuovi sintomi fate attenzione

L’ ondata influenzale della stagione 2024-2025 potrebbe assumere caratteristiche in parte diverse rispetto al passato. Nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, il virologo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, anticipa una possibile evoluzione del virus: “Quest’anno potrebbe darsi che siamo di fronte a un’influenza più intestinale e meno respiratoria”. Una tendenza che trova riscontro nei medici di base del Lazio, i quali stanno osservando numerosi casi caratterizzati da nausea, vomito e febbre lieve, sintomi che ricordano un’intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

