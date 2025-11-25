Una Centrale Unica dei Concorsi per la Provincia di Sondrio

Sondriotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Sondrio, con l’obiettivo di supportare gli enti locali della provincia, in particolare i comuni di piccole dimensioni, ha deciso di istituire la “Centrale Unica dei Concorsi” (C.U.Co.), un ufficio unico dedicato alla gestione associata delle procedure concorsuali per l’assunzione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

centrale unica concorsi provinciaLa Provincia di Sondrio istituisce la Centrale Unica dei Concorsi per la gestione associata delle procedure selettive - La Provincia di Sondrio, con l’obiettivo di supportare gli enti locali della provincia, in particolare i comuni di piccole dimensioni, ha deciso di istituire la “Centrale Unica dei Concorsi” (C. Scrive primalavaltellina.it

Manutenzioni stradali e Centrale unica dei concorsi sul tavolo dell'Assemblea dei Sindaci - Il presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi ha convocato l’Assemblea dei Sindaci per lunedì 10 novembre, alle 17, nella ... Come scrive orvietonews.it

Cerca Video su questo argomento: Centrale Unica Concorsi Provincia