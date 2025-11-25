Una Centrale Unica dei Concorsi per la Provincia di Sondrio
La Provincia di Sondrio, con l’obiettivo di supportare gli enti locali della provincia, in particolare i comuni di piccole dimensioni, ha deciso di istituire la “Centrale Unica dei Concorsi” (C.U.Co.), un ufficio unico dedicato alla gestione associata delle procedure concorsuali per l’assunzione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
