Un treno ogni ora tra Milano e Genova | dal 14 dicembre 30 corse giornaliere

Milano, 25 novembre 2025 – Quattordici treni in più al giorno sulla linea Genova-Milano con servizio in cinque stazioni del nodo di Milano ( Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli ), quasi raddoppiati i posti offerti e ampliamento della fascia oraria tra le due regioni dalle 5.36 alle 22.05. Sono le principali novità presentate oggi dall'assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola e dal direttore regionale di Trenitalia Tiziano Savini in merito all'annunciato potenziamento, con conseguente cadenzamento orario, del servizio ferroviario tra Genova e Milano. Dal cambio orario di domenica 14 dicembre, infatti, entrerà in vigore il protocollo d'intesa per la programmazione coordinata dei servizi ferroviari e per l'armonizzazione della capacità quadro delle regioni, firmato da Liguria, Lombardia e Piemonte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un treno ogni ora tra Milano e Genova: dal 14 dicembre 30 corse giornaliere

