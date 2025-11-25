Un secolo di Fiorentina e di Firenze | ultimo appuntamento del ciclo

Lanazione.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 novembre 2026 –  All’Sms di Rifredi (via Vittorio Emanuele II, 303) mercoledì 26 novembre si terrà il quarto e ultimo incontro del ciclo che ripercorre questo secolo dove, coordinati attivamente da Francesca Tacchi (Università di Firenze), si incroceranno la storia della Fiorentina con Massimo Cervelli (Museo Fiorentina) e quella della città di Firenze con lo storico dell’economia Michelangelo Vasta  (Università di Siena) arricchiti dalle poesie “in viola” di Andrea Mazzoni e dalle incursioni di Massimo Falorni e Fabio Incatasciato. “Gli ultimi vent’anni  – scrivono i promotori – sono caratterizzati da due proprietà finanziariamente solide (Della Valle, Commisso) che sembrano però anteporre gli obiettivi economici a quelli sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un secolo di fiorentina e di firenze ultimo appuntamento del ciclo

© Lanazione.it - Un secolo di Fiorentina e di Firenze: ultimo appuntamento del ciclo

News recenti che potrebbero piacerti

secolo fiorentina firenze ultimoFiorentina, verso il centenario: che festa per Picchio De Sisti - Affollata serata al Museo del Calcio per la proiezione del documentario “Nato il 13 marzo”, realizzato da Roberto Davide Papini per La Nazione e dedicato al capitano del secondo scudetto viola ... Da msn.com

secolo fiorentina firenze ultimo1926-2026: 100 anni di Fiorentina, 100 anni della città di Firenze: a Firenze terzo terzo incontro del ciclo SPI CGIL - 2026: 100 anni di Fiorentina 100 anni della città di Firenze” organizzato dalla SMS di Rifredi e dalla Lega SPI ... Secondo gonews.it

Battistero di Firenze, convegno sulla Porta del Paradiso - Nel 1425 l’Opera di Santa Maria del Fiore commissionava a Lorenzo Ghiberti la leggendaria Porta del Paradiso del Battistero di Firenze. gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Secolo Fiorentina Firenze Ultimo