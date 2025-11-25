Un secolo di Fiorentina e di Firenze | ultimo appuntamento del ciclo
Firenze, 25 novembre 2026 – All’Sms di Rifredi (via Vittorio Emanuele II, 303) mercoledì 26 novembre si terrà il quarto e ultimo incontro del ciclo che ripercorre questo secolo dove, coordinati attivamente da Francesca Tacchi (Università di Firenze), si incroceranno la storia della Fiorentina con Massimo Cervelli (Museo Fiorentina) e quella della città di Firenze con lo storico dell’economia Michelangelo Vasta (Università di Siena) arricchiti dalle poesie “in viola” di Andrea Mazzoni e dalle incursioni di Massimo Falorni e Fabio Incatasciato. “Gli ultimi vent’anni – scrivono i promotori – sono caratterizzati da due proprietà finanziariamente solide (Della Valle, Commisso) che sembrano però anteporre gli obiettivi economici a quelli sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
