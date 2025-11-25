Un ' regalo' quotidiano alla città | la Scuola Bonamici lancia il ' Calendario dell’Avvento Musicale'
La Scuola di Musica ‘Giuseppe Bonamici’ annuncia un’iniziativa unica nel suo genere in occasione delle festività: il ‘Calendario dell’Avvento Musicale’. Non cioccolatini, ma dolci momenti di musica, cultura e formazione, con un concerto gratuito al giorno che vedrà esibirsi allievi, insegnanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
