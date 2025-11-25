Un posto al sole si prepara a una novità | Raffaele andrà in pensione

Raffaele ha deciso: andrà in pensione e lascerà la portineria di Palazzo Palladini. Il primo a cui comunica la notizia è Renato, che ci rimane malissimo. La sparatoria tra i ragazzi della “paranza” che avevano puntato Sabbiese miracolosamente finisce con un graffietto. Ancora una volta Damiano ed Edoardo rimangono illesi. E addirittura Grillo riesce ad arrestare i ragazzi. Ma secondo il poliziotto le cose in questo modo non sono che peggiorate, aizzando ancora di più gli animi. Tutto però, sparatoria, mattanza, arresti, è funzionale solo a far stare da soli qualche minuto Rosa e Damiano. Lei che ora è pronta, anzi si aspetta, un avvicinamento, un’effusione, un bacio da parte di lui, e si è illusa un’altra volta tanto da lasciare Pino, rimane un’altra volta delusa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

