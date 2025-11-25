Un posto al sole si prepara a una novità | Raffaele andrà in pensione
Raffaele ha deciso: andrà in pensione e lascerà la portineria di Palazzo Palladini. Il primo a cui comunica la notizia è Renato, che ci rimane malissimo. La sparatoria tra i ragazzi della “paranza” che avevano puntato Sabbiese miracolosamente finisce con un graffietto. Ancora una volta Damiano ed Edoardo rimangono illesi. E addirittura Grillo riesce ad arrestare i ragazzi. Ma secondo il poliziotto le cose in questo modo non sono che peggiorate, aizzando ancora di più gli animi. Tutto però, sparatoria, mattanza, arresti, è funzionale solo a far stare da soli qualche minuto Rosa e Damiano. Lei che ora è pronta, anzi si aspetta, un avvicinamento, un’effusione, un bacio da parte di lui, e si è illusa un’altra volta tanto da lasciare Pino, rimane un’altra volta delusa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Un posto al sole Rai: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 novembre Nuova settimana in compagnia degli abitanti di Palazzo Palladini, protagonisti di Un Posto al Sole, la soap italiana più longeva e amata, in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle ore 20 - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole per Whoopi Goldberg: "Napoli come la mia New York, siamo tutti figli della stessa Terra" (di C. Prestisimone) Vai su X
Un posto al sole si prepara alla pausa estiva: ecco quando tornerà su Rai 3 coi nuovi episodi - Quella andata in onda la sera di venerdì 8 agosto su Rai 3 è stata l'ultima puntata della ventinovesima stagione di Un posto al sole prima della pausa estiva per la più famosa e longeva soap- Segnala ilgiornale.it
Un posto al sole puntate 25-29 agosto: Niko prepara la proposta di matrimonio a Manuela - Non parliamo della temperatura, ma dell’atmosfera che si respira al Palazzo Palladini. it.blastingnews.com scrive
Un Posto al Sole, anticipazioni 29 agosto: Niko prepara la proposta di matrimonio a Manuela - Tornata dalle vacanze, Marina si precipita da Antonietta con l'obiettivo di convincerla definitivamente a collaborare nel ricattare Gennaro. Riporta movieplayer.it