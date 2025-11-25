Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2025 | Renato alla carica Raffaele non andrà in pensione!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 novembre 2025 su Rai3. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2025: Renato alla carica, Raffaele non andrà in pensione!

Altre letture consigliate

Un posto al sole Rai: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 novembre Nuova settimana in compagnia degli abitanti di Palazzo Palladini, protagonisti di Un Posto al Sole, la soap italiana più longeva e amata, in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle ore 20 Vai su Facebook

Un posto al sole per Whoopi Goldberg: "Napoli come la mia New York, siamo tutti figli della stessa Terra" (di C. Prestisimone) Vai su X

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2025: Renato alla carica, Raffaele non andrà in pensione! - Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 novembre 2025 su Rai3. Si legge su comingsoon.it

Un posto al sole, anticipazioni 26 novembre 2025: Vinicio ricadrà nelle sue debolezze? - Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 26 novembre 2025 Sempre più certo che Raffaele stia facendo un errore andando in ... Segnala msn.com

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 26 novembre: Raffaele lascerà davvero il lavoro? - Sarà proprio vero che Raffaele, lo storico portiere di Palazzo Palladini, lascerà per sempre la sua amata guardiola per dedicarsi alla vita da pensionato? Lo riporta msn.com