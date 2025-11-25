Un ponte per la salvezza il calendario e le maglie solidali per il Volley Bergamo 1991

Bergamo. È un Ponte per la Speranza il progetto solidale del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2025-2026. Nel giorno del lancio del calendario fotografico 2026 “Oltre ogni Luce”, si rinnova infatti la tradizione della campagna benefica che la Bergamo della pallavolo rossoblù promuove ogni anno per dare sostegno alle onlus del territorio. Gli scatti fotografici realizzati con la complicità delle 14 atlete che scandiranno i mesi del 2026 saranno infatti messi all’asta a partire dal primo dicembre, data in cui si svolgerà la Charity XMas Night, ma con una novità rispetto al passato: 12 quadri e altrettante maglie gara special edition, indossate dalle atlete nel mese di dicembre, saranno disponibili on line per un’asta aperta a tutti gli appassionati che si concluderà il 4 gennaio, data dell’ultimo match in programma alla ChorusLife Arena di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altre letture consigliate

#eccellenza Bentornato Marco! Bentornato a Marco Toma, difensore del nuovo Pontevalleceppi Rip. Il giocatore rientra in casa biancorossa dopo la scorsa stagione, in cui ha contribuito alla salvezza della squadra. Un ragazzo giovane, affidabile e già conosci - facebook.com Vai su Facebook

“Un ponte per la salvezza”, il calendario e le maglie solidali per il Volley Bergamo 1991 - Le divise verranno messe all'asta, il calendario cartaceo sarà in vendita nelle due gare del 14 e 23 dicembre della ChorusLife Arena ... Lo riporta bergamonews.it

Ponte a Cappiano, missione salvezza - Saranno due giornate di fuoco, le ultime due del girone B di 1ª Categoria, per un Ponte a Cappiano ancora a caccia della salvezza. Segnala lanazione.it