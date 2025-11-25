Un ponte di Energia | Panasci celebra l’unione tra Ancri Catania e Palermo

Domani 26 novembre 2025 alle 17 il Museo Diocesano di Catania ospita la presentazione del libro Io sono energia di Francesco Panasci, con autorità civili, militari, religiose e gemellaggio ANCRI. Il libro e le autorità. La presentazione di Io sono energia, opera dell’autore palermitano Francesco Panasci, è introdotta dalla Comm. Prof.ssa Ida Nicotra, presidente della Scuola Superiore, e vede la partecipazione di S.E. Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania. L’autore ha ricordato che il testo “nasce da cadute e rinascite, da fragilità trasformate in responsabilità”, sottolineando il carattere civile del percorso che ha già toccato il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

