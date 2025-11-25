Un palcoscenico per tutti al via il corso di teatro inclusivo di Agedilab | come iscriversi
L’arte come espressione, crescita e libertà. È questo il cuore pulsante del corso di teatro inclusivo promosso dall’associazione Agedi all’interno del progetto Agedilab 2.0, finanziato dalla Regione Calabria e attivo a Reggio Calabria, dove la pratica teatrale diventa occasione reale di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
