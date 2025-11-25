Un maxi potabilizzatore porterà acqua pulita a 127 mila abitanti del Torinese | a realizzarlo una società forlivese

Un grande progetto idrico che porterà acqua potabile di qualità a 43 comuni del Canavese e dell’Eporediese (in provincia di Torino), per un totale di 127 mila persone è quello a cui è stata chiamata la Torricelli di Forlì che si occuperà della realizzazione delle opere elettromeccaniche che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

