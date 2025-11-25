Un malore improvviso si porta via Andrea Bonera il Capitano amato da tutti

È morto all’improvviso, a soli 51 anni, Andrea Bonera, nato nel 1974, ingegnere meccanico che aveva costruito una solida reputazione nella Pmp Industries. Una notizia che ha scosso profondamente le comunità di Jalmicco, dove era cresciuto, e Brazzacco, dove si era trasferito dopo il matrimonio e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Livorno - Malore improvviso a scuola per un 17enne - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Mambelli, Rimini piange il bagnino del Bagno 53: chi era e il malore improvviso che lo ha portato via - Massimo Mambelli, per Rimini, era una di quelle figure che riconosci anche solo dal passo sulla sabbia. Secondo alphabetcity.it

Colpito da un malore improvviso, muore in strada a Milano - Un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore in via Console Marcella Milano (zona ... Si legge su milanotoday.it

Muore a 24 anni sul Monte Procinto: giovane stroncata da un malore improvviso, chi era la vittima - Tragedia sulle Alpi Apuane: una giovane di 24 anni stroncata da un malore improvviso durante la via ferrata del Monte Procinto insieme al fidanzato. Si legge su notizie.it