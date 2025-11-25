R ania di Giordania ha trasformato la cena di gala di Doha in un vero momento di haute elegance. Ospite della sceicca Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, la regina ha partecipato al Franca Fund Gala, l’evento benefico dedicato alla memoria di Franca Sozzani e al sostegno della ricerca sulla genomica preventiva condotta da Harvard e dal Massachusetts General Hospital. Rania di Giordania best look. guarda le foto Rania di Giordania, il look arabeggiante in seta. Per la serata, Rania di Giordania ha scelto un outfit che unisce modernità e richiami alla tradizione mediorientale. La blusa in seta color ocra, con scollo asimmetrico e maniche dalle leggere aperture, aggiunge movimento e un tocco seducente, mentre la lucentezza del tessuto valorizza i gesti e illumina la figura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un look luminoso, una serata speciale e l’eleganza che solo Rania sa regalare. Ecco l’outfit che ha conquistato Doha