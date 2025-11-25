Un drappo rosso in Consiglio comunale
Un drappo rosso sopra una sedia al centro dell’aula consiliare di piazza Mercanti. È il gesto simbolico di Palazzo Mercanti per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. «Desidero condividere con voi – ha preso la parola a inizio seduta Paola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Momenti emozionante dove l'arte incontra la psicologia in un connubio di guarigione spiegato magistralmente dalle psicoterapeute bravissime Grazie per l'accoglienza e la gentilezza La mia opera esposta al Centro Clinico Marea "Drappo #Rosso " Tecnic - facebook.com Vai su Facebook
Un drappo rosso in Consiglio comunale - Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, la presidente Gazzolo: «Celebrare questa giornata significa riconoscere una responsabilità collettiva» ... Secondo ilpiacenza.it
“È compito anche delle istituzioni fare in modo che ogni donna si senta libera” - Un drappo rosso è stato posato su uno dei seggi della sala del Consiglio comunale, posto al centro dell'aula, davanti ai banchi riservati agli assessori. Lo riporta piacenzasera.it
Un drappo rosso per le strade di Napoli per dire basta alla violenza sulle donne - Per gridare contro la violenza sulle donne nella giornata simbolo di questa battaglia. Scrive rainews.it