Un corso universitario in educazione sessuale e affettiva la richiesta di Udu

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Udu Messina – Unione degli Universitari – ha formalmente richiesto alla Rettrice dell’Università degli Studi di Messina l’inserimento, all’interno dell’offerta formativa di Ateneo, di un percorso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Corso Universitario di Alfabetizzazione – DEPLOYER: UTILIZZATORE ESPERTO DI SISTEMI I.A. - facebook.com Vai su Facebook

“L’educazione sessuale e affettiva è un diritto”: la richiesta di UDU Messina a UniME | DETTAGLI - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’UDU Messina – Unione degli Universitari – ha formalmente richiesto al Rettore dell’Università degli Stud ... Segnala strettoweb.com

Scuola, Valditara: «Nessun indottrinamento gender in classe». Ecco come cambiano educazione sessuale e affettiva - Il ministro Valditara respinge le accuse dell’opposizione: «Nessun indottrinamento gender nelle scuole». Secondo panorama.it

Cade il divieto di educazione sessuale alle medie - La Lega alla Camera ha depositato un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, parzialmente correttivo rispetto al testo approvato in commissione. Secondo ansa.it