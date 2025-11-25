Un centro per uomini maltrattanti La Svolta ne accoglie 50 all’anno

VIOLENZA DI GENERE. A Daste la testimonianza dell’associazione attiva in via Carlo Alberto. «Spazio d’aiuto, ma serve consapevolezza». Oggi in città le iniziative per il 25 novembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

un centro per uomini maltrattanti la svolta ne accoglie 50 all8217anno

Un centro per uomini maltrattanti. «La Svolta» ne accoglie 50 all'anno

