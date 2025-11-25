Un bimbo morto troppo presto e una città che risponde con l' impegno | l' addio al piccolo Giovanni

La pioggia ha iniziato a scendere qualche secondo dopo la conclusione del pellegrinaggio che ha accompagnato, per l'ultimo saluto, la bara di Giovanni Trame. Fino a quel momento, nonostante l'aria fosse appesantita dal dolore di una intera comunità, il maltempo aveva risparmiato i funerali del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

bimbo morto troppo prestoUn bimbo morto troppo presto e una città che risponde con l'impegno: l'addio al piccolo Giovanni - I funerali di Giovanni Trame, ucciso dalla madre all'età di nove anni, si sono celebrati questa mattina a Muggia. Si legge su triesteprima.it

