Un armadio | il racconto di Simona Baldelli nella giornata contro la violenza sulle donne

Roma, 25 novembre 2025 – Di pagine come questa non ci sarebbe bisogno se davvero la parità tra generi fosse un dato acquisito, come i detrattori della lotta contro la violenza maschile vorrebbero far credere. E invece oggi, 25 novembre, in tutto il mondo da 26 anni sentiamo il bisogno di porre l'attenzione su un tema che è sorretto in primo luogo dai numeri. Anche quest'anno, per il terzo anno di fila, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall'Onu nel 1999, i giornali del gruppo Monrif hanno organizzato un grande evento a Firenze per dire che la violenza sulle donne non deve e non può più esistere.

