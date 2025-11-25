Un aiuto che arriva a casa | donato il kit mobile contro la violenza sulle donne

Tempo di lettura: 2 minuti Il contrasto alla violenza sulle donne ha bisogno non soltanto di conoscenze e professionalità, ma anche di spazi idonei dove poter accogliere le vittime e di una strumentazione all’avanguardia che permetta di cristallizzare ogni gesto, ogni sguardo, la più impercettibile espressione visiva, perché solo attraverso una conoscenza completa di chi chiede aiuto si può davvero comprendere il suo dolore e intervenire. Partendo dalla consapevolezza che molto spesso il primo passo per provare a riconquistare la dignità e la serenità perdute viene fatto in una caserma, l’Arma dei Carabinieri e SOROPTIMIST Italia collaborano fianco a fianco, da anni, nell’ambito del progetto “una stanza tutta per sé”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

