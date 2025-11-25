Ultimissime Inter LIVE | Sommer un problema con cui convivere il punto sui recuperi di Dumfries e Mkhitaryan; Frattesi e Luis Henrique ai margini?
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 25 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 24 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 23 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 22 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 21 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 25 NOVEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Inter-Milan, le ultimissime da San Siro: torna Thuram dal 1', primo derby per Modric ? https://www.calciostyle.it/serie-a/inter-milan-le-ultimissime-da-san-siro-torna-thuram-dal-1-primo-derby-per-modric?fsp_sid=1627459 ? di Alessandro Cascino - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Milan Vai su X
Inter, Sommer è un problema: l'errore col Milan apre le porte all'addio? - L’Inter si ritrova a fare i conti con un nuovo errore di Yann Sommer, questa volta nel derby contro il Milan. Come scrive tag24.it
Calciomercato Inter, Sommer in netta difficoltà. Addio a gennaio? Ecco la situazione attuale - La situazione L’Inter è già al lavoro per pianificare il calciomercato in vista della prossima stagione, con un obie ... Come scrive calcionews24.com
LIVE - INTER-MILAN, oggi fa ancora più MALE. COSA NON VA nei big match e il caso SOMMER. Ora l'ATLETICO - Milan, derby vinto dai rossoneri di misura al termine di una partita stregata tra legni colpiti, un calcio di rigore fallito e un errore di Sommer. msn.com scrive