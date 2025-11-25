Uk l’annuncio dell’ex premier 59enne David Cameron | Ho un tumore alla prostata sempre avuto paura di sentire quella parola

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Cameron, ex premier in carica dall’11 maggio 2010 al 13 luglio 2016 e oggi membro della Camera dei Lord con il titolo di Barone di Chipping Norton, ha spiegato di aver deciso di rendere nota la sua situazione per contribuire alla campagna di prevenzione in Uk. La questione è tornata al centro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

uk l8217annuncio dell8217ex premier 59enne david cameron ho un tumore alla prostata sempre avuto paura di sentire quella parola

© Ilgiornaleditalia.it - Uk, l’annuncio dell’ex premier 59enne David Cameron: “Ho un tumore alla prostata, sempre avuto paura di sentire quella parola”

Leggi anche questi approfondimenti

HSBC UK offers mortgage lending at up to 6.5 times incomes for Premier customers - To qualify for HSBC Premier, customers must have an annual income ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uk L8217annuncio Dell8217ex Premier