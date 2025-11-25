Ue e Africa si ricomincia Tarre rare difesa e business ma attenzione alla Cina
L’Unione Europea è il maggiore investitore in Africa con 240 miliardi di euro solo nel 2023, ma ciononostate non è fin ad oggi riuscita ad imporsi come player geopolitico primario, superata Cina e Russia. Un trend che può e deve essere invertito, anche grazie all’Italia. Una delle maggiori riflessioni progettuali che scaturiscono dal Vertice Ue-Ua in Angola si ritrova alla voce futuro, ovvero come potrà l’Ue migliorare il proprio status nel continente anche alla luce di una serie di cambiamenti oggettivi che si sono verificati negli ultimi tre anni? Le guerre, le strategie sulle terre rare (il 3 dicembte verrà pubblicato il nuovo piano per l’energia) e il Piano Mattei. 🔗 Leggi su Formiche.net
