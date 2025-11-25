Udinese a Palazzo Chigi | premiato il Bluenergy Stadium

Magda Pozzo a Roma per ricevere il Premio De Sanctis Sostenibilità per lo stadio bianconero, considerato il più innovativo e inclusivo: "Vogliamo continuare in questa direzione per rendere il nostro stadio un laboratorio sostenibile di sport e grandi eventi a livello europeo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Udinese a Palazzo Chigi: premiato il Bluenergy Stadium

Dopo la premiazione di ieri dedicata alle scuole dell’Udinese, oggi è stato il turno degli studenti del Pordenonese: a Palazzo Montereale Mantica la Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha cel Vai su Facebook

