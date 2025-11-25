Udine due uomini trovati morti nel casolare abbandonato | le coperte e il braciere improvvisato

Notizieaudaci.it | 25 nov 2025

I due cittadini pakistani sono trovati in un edificio abbandonato in via Bariglaria. Due uomini, entrambi cittadini pakistani di 35 e 38 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un edificio abbandonato in via Bariglaria, alla periferia est di Udine. La scoperta è avvenuta lunedì 24 novembre poco dopo mezzogiorno, quando un conoscente delle vittime ha segnalato la situazione alla polizia. Le cause della morte restano da chiarire. La segnalazione e l’arrivo delle Volanti nel casolare degradato. L’uomo che ha dato l’allarme si è presentato alla Stazione di posta di piazzale Unità d’Italia, spiegando di aver trovato i due amici immobili all’interno del casolare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

udine due uomini trovati morti nel casolare abbandonato le coperte e il braciere improvvisato

© Notizieaudaci.it - Udine, due uomini trovati morti nel casolare abbandonato: le coperte e il braciere improvvisato

