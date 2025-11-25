Udienza Dolce Vita il Gup ha deciso | tutti a processo
Questa mattina, nell’aula del GUP del Tribunale di Avellino, si è svolto l’ultimo passaggio dell’udienza preliminare relativa al procedimento denominato “Dolce Vita”.L’inchiesta coinvolge l’ex sindaco Gianluca Festa — che ha scelto il rito immediato — e altre ventisei persone, tra ex. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
